الحوت: نحن لا نقارن بالـLow Cost ورغم ذلك أجرينا مقارنة وتبين أن أسعارنا ليس بعيدة عنهم

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ​طيران الشرق الأوسط​ محمد الحوت أن "المخاطر جراء حراب الإسرائيلية على لبنان كانت مختلفة عن المخاطر الأخيرة."

وأكد في حديث لـLBCI، أكد أن "الـ​MEA​ شركة تجارية لكن لديها واجب وطني قامت به على أكمل وجه خلال السنة ونصف الماضية، والأسعار يحددها السوق."

واردف: "نحن لا نقارن بالـLow Cost ورغم ذلك أجرينا مقارنة وتبين أن أسعارنا ليس بعيدة عنهم، وحملة الأسعار ليست بجديدة."