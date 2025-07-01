إدارة ترامب تتهم "هارفرد" بانتهاك حقوق اليهود وتهددها بقطع كل التمويل الفدرالي

اتهمت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب جامعة هارفرد بانتهاك الحقوق المدنية لطلابها اليهود والإسرائيليين، وهدّدت بقطع كل التمويل الفدرالي، إذا لم تتخذ الجامعة إجراءات عاجلة.

وفي رسالة إلى رئيس الجامعة، اتهم فريق عمل فدرالي هارفرد بالفشل في حماية الطلاب خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبعد إجراء تحقيق، خلص فريق العمل إلى أن "جامعة هارفرد كانت في بعض الحالات غير مبالية بشكل متعمد، وفي حالات أخرى كانت مشاركة عمدا في المضايقات المعادية للسامية لطلاب وأعضاء في هيئة التدريس، وموظفين يهود"، وفق الرسالة.

وجاء في الرسالة أن غالبية الطلاب اليهود في الجامعة يشعرون بأنهم يعانون من التمييز في الحرم الجامعي، في حين يشعر ربعهم بعدم الأمان الجسدي.

وأضافت أن "طلابا يهودا وإسرائيليين تعرضوا للاعتداء والبصق عليهم، كما أخفوا قبعات الكيباه خوفا من المضايقات، وأخفوا هويتهم اليهودية عن زملائهم في الفصل خوفا من النبذ".

وتابعت الرسالة أن "عدم إدخال تغييرات مناسبة على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الفدرالية وسيستمر في التأثير على علاقة هارفرد بالحكومة الفدرالية".

من جهتها، قالت هارفرد إنها "تختلف بشدة مع خلاصات الحكومة" لأنها "اتخذت خطوات جوهرية واستباقية لمعالجة الأسباب الجذرية ل​معاداة السامية​" في حرمها.