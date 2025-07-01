مجموعة السبع تدعو لاستئناف المحادثات للتوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك اليوم الإثنين دعمهم ل​وقف إطلاق النار​ بين إسرائيل وإيران، وطالبوا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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