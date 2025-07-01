اشارت إدارة ​مطار كركوك الدولي​ الى سقوط 3 مقذوفات مجهولة المصدر، تسبب أحدها باندلاع حريق حشائش قرب إحدى بوابات المطار. ولفتت إدارة مطار كركوك الدولي الى ان الهجوم أسفر عن إصابة شخص بجروح خفيفة ولن يؤثر على جدول الرحلات.

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مطار كركوك الدولي: الهجوم أسفر عن إصابة شخص بجروح خفيفة ولن يؤثر على جدول الرحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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