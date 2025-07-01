شركة يونانية: انفجار في ناقلة تحمل نحو مليون برميل نفط قبالة سواحل ليبيا ولا إصابات

أعلنت شركة "تي إم إس تانكرز ليمتد" (TMS Tankers Ltd) لإدارة النّاقلات اليونانيّة، أنّ ​ناقلة نفط​ تحمل نحو مليون برميل نفط خام، تعرّضت لانفجار في غرفة المحرّكات قبالة سواحل ​ليبيا​، وسيتم سحبها إلى اليونان.

وأوضحت في بيان، أنّ الانفجار وقع الجمعة على متن السّفينة "إم تي فيلامورا"، الّتي ترفع علم جزر مارشال، على بُعد نحو 90 ميلًا بحريًّا من السّواحل اللّيبيّة، "ولم يُسفر عن أي إصابات أو تلوّث"، لافتةً إلى أنّ "المياه غمرت غرفة المحرّكات، وفقدت السّفينة قدرتها على المناورة". ولفتت إلى أنّه "تم اتخاذ التّرتيبات اللّازمة لسحبها إلى جنوب اليونان الثّلثاء أو الأربعاء".

وقد فعّلت الشّركة على الفور خطّة الطّوارئ، وأبلغت جميع الجهات والسّلطات المعنيّة.

مع الإشارة إلى أنّ النّاقلة كانت قد أبحرت من ميناء زويتينة في ليبيا متّجهةً إلى جبل طارق.