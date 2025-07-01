أعلن مسؤول الإنقاذ المحلّي في الهند بي. ناغيسوارا راو، لوكالة "فرانس برس"، "أنّنا انتشلنا 12 جثّة حتّى الآن"، جرّاء انفجار في مصنع للمواد الكيميائيّة في منطقة سانغاريدي في ولاية تيلانغانا بجنوب الهند، لم يُحدّد سببه بعد، مشيرًا إلى "أنّنا ما زلنا نبحث بين الأنقاض".
من جهتها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بأنّ 65 موظّفًا كانوا داخل المصنع حين اندلع الحريق.
أمّا وزير العمل في ولاية تيلانغانا فيفيك فينكاتاسوامي، فأشار في تصريح صحافي، إلى أنّ "العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى".
وقد حوّل الانفجار المنشأة الصّناعيّة إلى أنقاض يتصاعد منها دخّان أسود كثيف.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين جراء انفجار مصنع للمواد الكيميائية في جنوب الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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