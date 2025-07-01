الكونغو الديموقراطية: السلام مع رواندا يمهد لعهد جديد من الاستقرار

ابوظبي - سيف اليزيد - كينشاسا (وكالات)

أكد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، أمس، أن اتفاق السلام الذي وقّعته بلاده مع رواندا لمحاولة إنهاء النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار.

وقال تشيسيكيدي في خطاب مصور بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال المستعمرة البلجيكية السابقة: إن «هذا الاتفاق، الذي وقّعه وزيرا خارجية بلدينا خلال حفل مهيب ترأسه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار والتعاون والازدهار لأمتنا».

كما وصف تشيسيكيدي نص الاتفاق بأنه «تاريخي»، متوقعًا أن يمثل منعطفاً حاسماً لإنهاء النزاع. واعتبر أنه «ليس مجرد وثيقة، بل هو وعد بالسلام لشعب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية».

وقد وقعت رواندا والكونغو الديمقراطية اتفاق سلام، يوم الجمعة الماضي، بهدف وضع حد لنزاع أودى بآلاف الأشخاص.