مقتل 37 إرهابياً في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، أمس، تنفيذ عملية عسكرية بالتعاون مع شركاء دوليين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية في قرية تبعد نحو 13 كيلومتراً غرب بلدة «بولو حاجي» في إقليم جوبا السفلي.

وأكدت الوزارة في بيان، أن العملية حققت كامل الأهداف الميدانية من دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مشيرة إلى أن القوات الخاصة تواصل تنفيذ عمليات نوعية ضد معاقل الحركة في الإقليم وخارجه.

وفي سياق متصل، شنت وحدات من الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات محلية، عملية عسكرية استهدفت كهوفاً تُستخدم كمقرات لتخطيط الهجمات من قبل مسلحي الحركة في ولاية «جوبالاند»،

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن عسكريين، أسفرت الغارة عن تدمير الكهوف وتفجير سيارات مفخخة كانت معدّة لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن حملة موسعة تستهدف بؤر انتشار حركة «الشباب» في ولايات جوبالاند، وجنوب غرب، وغلمدغ، وهيرشبيلي، وذلك ضمن جهود منسقة تجمع بين العمليات العسكرية والدعم اللوجستي من الشركاء الدوليين.