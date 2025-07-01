العراق.. سقوط 3 مقذوفات مجهولة المصدر بمحيط مطار كركوك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهد محيط مطار كركوك الدولي، مساء الاثنين، حادثة أمنية تمثلت في سقوط ثلاث مقذوفات مجهولة المصدر، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط المحلية، وسط تأكيدات رسمية بعدم وقوع أضرار في البنى التحتية الحيوية للمطار.

وبحسب بيان صادر عن إدارة مطار كركوك، فإن المقذوفات سقطت في أوقات متقاربة قرابة الساعة 11:30 ليلًا، حيث أصابت اثنتان منها الجانب العسكري، فيما سقطت الثالثة قرب البوابة المدنية للمطار، ما أدى إلى نشوب حريق محدود في الأعشاب المحيطة بالمكان.

وأكد البيان أن فرق الدفاع المدني سيطرت سريعًا على الحريق دون تسجيل خسائر كبيرة.

وفي تطورات الحدث، أوضحت السلطات الأمنية في كركوك أن الحادث أسفر عن إصابة شخص واحد فقط بجروح طفيفة، في حين لم تُسجل أي أضرار مادية في مباني أو مرافق المطار، بما في ذلك مدرجات الإقلاع والهبوط التي ظلت تعمل بشكل طبيعي.

وأكدت إدارة المطار استمرار الرحلات الجوية وعدم تأثر جدول العمليات اليومية بالحادثة.

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