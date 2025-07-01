شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": 30 يونيو ثورة شعب أنقذت الوطن من مصير فوضوي والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة شعبية جارفة، وليست مجرد تحرك للنخب، حيث خرج المصريون بمختلف فئاتهم للدفاع عن هويتهم وإنقاذ وطنهم من الاختطاف.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن ما جرى في 30 يونيو يُعد إعجازًا ثوريًا بكل المقاييس، إذ جاءت بعد عامين فقط من ثورة 25 يناير، في حين أن الثورات عادة ما تتكرر كل أربعين عامًا في تاريخ المنطقة، وهو ما يعكس وعي الشعب المصري وقدرته على التصحيح.

وأضاف عناني أن ثورة 30 يونيو كانت "ثورة بيضاء" التحم فيها المصريون بجيشهم وشرطتهم من أجل إنقاذ الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التلاحم كان حاسمًا في استعادة الاستقرار.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، إن الثورة وضعت نهاية لأكذوبة جماعة الإخوان، وقطعت الطريق على سيناريوهات الفوضى التي تشهدها دول مثل سوريا وليبيا واليمن.

وشدد الحزب على أن ثورة 30 يونيو ستظل محفورة في وجدان الوطن، باعتبارها نقطة الانطلاق الحقيقية نحو استعادة الدولة وبناء الجمهورية الجديدة.

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