حزب الجبهة الوطنية: لا نسعى للأغلبية بل لتمثيل مشرف يجدد العملية السياسية داخل الشيوخ

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أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب وأمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يحرص على الدفع بشخصيات لها قبول كبير في الشارع السياسي بانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة حتى تسهم في تجدد العملية السياسية داخل مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن الحزب يهتم بالكيف وليس الكم حيث أنه سيدفع بكفاءات سيكون لها دور مهم ومحوري في البرلمان القادم ولها تأثير كبير.

وأشار في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن هناك تنسيق كبير بين حزب الجبهة وعدد كبير من القوى السياسية بشأن خوض الانتخابات على نظام القائمة، خاصة وأنه يمتلك كم كبير من القامات السياسية والكوادر والتي ستمثل مكسب كبير للمشهد السياسي والبرلماني المصري، قائلا: "لا نسعى للأغلبية بل تمثيل مشرف".

وأوضح أمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية أن لجنة الانتخابات بالحزب ستكون في حالة انعقاد دائم فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، مشددا أن الحزب يحرص على لقاء المرشحين ووضع خطاب سياسي يعبر عن الحزب وتوجهه لصالح المواطن.

وتابع: كما سيعمل على أن يكون هناك دعم شعبي وحزبي من خلال المؤتمرات الجماهيرية في المحافظات لمرشحيه، إضافة إلى أنه يعكف على إعداد ترتيباته لشكل الدعاية الانتخابات وظهور المرشحين بشكل يليق بالحزب وفي ظل حرصه على عدم التزيد بالاعلانات الكثيرة و التواصل المباشر مع المواطنين.



