البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء عقوبات سوريا ومعاقبة الأسد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا لدعم الاستقرار والسلام.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات اليوم، أن الأمر التنفيذي الذي سيصدره ترامب بشأن سوريا سيفرض عقوبات رئيسية على بشار الأسد.

وكان ترامب التقى الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع في السعودية الشهر الماضي، وأعلن اعتزامه رفع العقوبات عن دمشق.

وفي تطور كبير أعلن ترامب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، واعترف بالحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع الذي وصل إلى السلطة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

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