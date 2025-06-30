مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في محافظة عدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في محافظة عدن، المقام خلال الفترة من (18) وحتى (26) يونيو 2025م، بمشاركة (5) متطوعين من مختلف التخصصات، وبالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة (69) عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في الدول ذات الاحتياج.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط