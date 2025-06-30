العثور على 381 جثة مهملة داخل محرقة للجثامين في المكسيك

عثر محققون على 381 جثة مكدسة في محرقة جثث خاصة في سيوداد خواريز بشمال ​المكسيك​، على ما أعلن مكتب المدعي العام المحلي، منددا بما اعتبره إهمالا من خدمات الجنازة.

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