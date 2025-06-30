أكّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ "أنّنا سنمهّد الأرضيّة لاتخاذ قرارات مهمّة في قمّة "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) العام المقبل في أنقرة". وأعرب، في كلمته بعد ترؤّسه لاجتماع الحكومة، عن سعادته بـ"التقدّم الّذي تمّ تحقيقه خلال فترة قصيرة، بشأن الجهود الرّامية إلى جعل تركيا خالية من الإرهاب"، مشدّدًا على أنّ "بلاده لن تتسامح مع أي تحرّك يستهدف أمنها القومي".

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: لن نتسامح مع أي تحرك يستهدف أمننا وسنمهد لاتخاذ قرارات مهمة بقمة "الناتو" 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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