أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب علي عمار، إلى أنّ "المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك يمثّل وجهة النّظر الإسرائيليّة ولا نرتاح لها، والسّلاح باقٍ ما دام العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي باقيَين".
وأكّد في تصريح لقناة الـ"mtv"، "أنّنا لا نقبل توازي "الخطوة بخطوة" مع العدو الإسرائيلي، وغير صحيح أنّ السّلاح دَمّر لبنان بل هو حمى لبنان، وموقفنا ليس موجّهًا لا لرئيس الجمهوريّة ولا لرئيس الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر عمار: لا نقبل توازي "الخطوة بخطوة" مع العدو والسلاح باقٍ ما دام العدوان والاحتلال الإسرائيليان باقيَين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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