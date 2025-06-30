وفد صناعي من المنية عرض مع الخوري سبل دعم القطاع والتحضيرات لمعرض الصناعة والتجارة

زار النّائب السّابق ​كاظم الخير​ يرافقه وفد صناعي من ​المنية​، وزير الصّناعة ​جو عيسى الخوري​ في مكتبه بالوزارة، وضمّ الوفد: رئيس تجمّع صناعيّي المنية سمير علم الدين، رئيس جمعيّة تطوير العلاقات الصّناعيّة والتّجاريّة عامر الحلبي، وعددًا من أعضاء الهيئة الإدارية لتجمّع صناعيّي المنية.

وأوضح الوفد في بيان، أنّ "اللّقاء تناول عددًا من القضايا الّتي تهمّ الصّناعيّين في المنية، وتمّ طرح أبرز التحدّيات الّتي يواجهها القطاع في المنطقة الإداريّة للمنية، إلى جانب عرض الحلول الممكنة لدعم هذا القطاع الحيوي"، مشيرًا إلى "أنّه وجّه دعوةً رسميّةً إلى الخوري لزيارة المنية، والاطّلاع عن كثب على الواقع الصّناعي في المنطقة".

ولفت الوفد إلى "أنّه عرض أيضًا التّحضيرات الجارية لإقامة "المعرض السّابع للصّناعة والتّجارة"، الّذي سيُقام برعاية وزير الصّناعة. ويُتوقَّع أن يشكّل هذا المعرض منصّةً مهمّةً لعرض المنتجات الصّناعيّة والتّجاريّة المحليّة، والمساهمة في دعم الاقتصاد في المنطقة".