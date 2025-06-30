توفّي ابن بلدة ​بحنين​ الشّاب "ه. م. ح" البالغ 25 عامًا، أثناء ممارسته هواية السّباحة قبالة شاطئ بحنين- المنية. وقد عمد عدد من الشبّان المتواجدين عند الشّاطئ على سحب جثّته من البحر، وتمّ نقله عبر إسعاف بلديّة بحنين إلى أحد مستشفيات المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب غرقًا قبالة شاطئ بحنين- المنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.