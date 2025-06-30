بن غفير حول التطبيع مع سوريا: الجولاني كان قبل فترة قصيرة جدا جهاديا كارها لكل شيء ولا أدري كيف نرى فجأة نوعا من التغيير بشخصية ما

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير​ في تعليقه على احتمال عقد اتفاق تطبيع مع سوريا، إن "إحدى أصعب المشاكل هي أننا نسارع إلى تحويل العدو إلى حبيب".

وردا على سؤال عما إذا كان ينوي دعم اتفاق تطبيع مع سوريا حتى لو أدى ذلك إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلها الجيش، قال بن غفير: "أعتقد أن إحدى أصعب المشاكل هي أننا نسارع إلى تحويل العدو إلى حبيب".

وتحدث بن غفير عن الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلا: "كان الجولاني قبل فترة قصيرة جدا جهاديا، كارها لليهود والنساء، وكارها لكل شيء، ولا أدري كيف نرى فجأة نوعا من التغيير في شخصية ما، أعتقد أن الجهادي يبقى جهاديا دائما".

وفي وقت سابق، تحدث موقع "أكسيوس" عن ان واشنطن تجري مباحثات تمهيدية بشأن اتفاق بين إسرائيل وسوريا.