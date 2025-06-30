ترامب: سعر الفائدة يجب أن يكون واحدا بالمئة أو أقل وباول وأعضاء المجلس الاحتياطي الاتحادي فشلوا في أداء واجباتهم

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ​سعر الفائدة​ في الولايات المتحدة يجب أن يكون واحدا بالمئة أو أقل، مضيفا أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول وأعضاء المجلس فشلوا في أداء واجباتهم.

واوضح ترامب في تصريح له على موقع "تروث سوشيال"، بانه "لو كانوا يؤدون واجبهم على أكمل وجه، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة. ينبغي أن ندفع فائدة واحدا بالمئة أو أقل".

وفي السياق، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، إن ترامب راسل جيروم باول وحثه على خفض أسعار الفائدة.

وعرضت ليفيت، في مؤتمر صحفي، نسخة من ملاحظات ترامب المكتوبة بخط اليد إلى باول على ورقة تظهر تكاليف الاقتراض التي تفرضها أكثر من 20 دولة. وذكرت أن ترامب يعتقد بأنه يجب خفض أسعار الفائدة إلى نحو واحد بالمئة.