يديعوت أحرونوت: الجيش أوضح أن السيطرة على غزة ستثقل كاهل إسرائيل عسكريا واقتصاديا بشكل خطير

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن ضابط رفيع بالجيش الاسرائيلية، الى انه على الحكومة أن تقرر إلى أين تريد أن تذهب في مسألة الأسرى والسيطرة على قطاع غزة.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر، الى ان الجيش أوضح أن السيطرة على غزة ستثقل كاهل إسرائيل عسكريا واقتصاديا بشكل خطير.

وفي السياق، افادت القناة 12 الإسرائيلية بانتهاء الاجتماع الأمني لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وأعضاء في الحكومة وكبار قادة الأجهزة الأمنية.

وذكرت القناة 12 بان إسرائيل تنتظر أن تعرف هل ستقع تطورات جوهرية بقضية الأسرى، قبل اتخاذ خطوات إضافية مهمة في غزة.