أعلنت مديرية الجمارك العامة أنّ "نتيجةً للتّنسيق والتّعاون بين وزارة المالية- مديريّة الجمارك العامّة- شعبة مكافحة المخدّرات ووزارة الدّاخليّة السّعوديّة ممثّلةً بالمديريّة العامّة لمكافحة المخدّرات، الّتي زوّدت بمعلومات عن شحنة قادمة من سوريا بطريقة الترانزيت، والاشتباه أنّها قد تحتوي على ممنوعات، تمّ رصد الشّاحنة السّوريّة وتحديد موقعها".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "تمّ توقيف الشّاحنة، الّتي عُثر بداخلها على كميةّ 866 كيلوغرامًا كوزن إجمالي من الكبتاغون، مخبّأة بطريقة احترافيّة داخل أدوات مائدة من زجاج وبورسلان"، لافتةً إلى أنّه "تمّ توقيف "ح. ك." وهو سوري الجنسيّة، والعمل جار لملاحقة باقي المتورّطين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك: ضبط 866 كلغ من الكبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة ترانزيت من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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