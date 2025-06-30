"حماس" دعت الفلسطينيين لتكثيف الرباط بالأقصى: لخطوات عربية فاعلة لوقف انتهاكات الاحتلال

أشارت "حركة المقاومة الإسلاميّة- ​حماس​"، إلى أنّ "الاقتحام الّذي نفّذه عشرات المستوطنين الصّهاينة صباح اليوم لباحات ​المسجد الأقصى​ المبارك، تحت حماية مشدّدة من قوّات الاحتلال، وأدائهم طقوسًا تلموديّة استفزازيّة، هو استمرار للانتهاكات الصّهيونيّة السّافرة لقدسيّة المسجد، وجزء من مخطّط التّهويد الممنهج الّذي تقوده حكومة الاحتلال الفاشية، بهدف فرض واقع التّقسيم الزّماني والمكاني للمسجد بقوّة السّلاح".

ودعت في بيان، "جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفّة الغربيّة والدّاخل المحتل"، إلى "تكثيف الرّباط في المسجد، وحمايته من خطر التّهويد". مطالبةً الدّول العربيّة والإسلاميّة، ومنظّمة التّعاون الإسلامي وجامعة الدّول العربيّة، بـ"التّحرّك العاجل والجادّ للَجمّ الاحتلال، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة".