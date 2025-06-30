مسؤولون في الحكومة الأميركية يحذرون من استهداف قراصنة إلكترونيين مرتبطين بإيران للشركات الأميركية

حذر مسؤولون في الحكومة الأميركية من أن قراصنة إلكترونيين تابعين لإيران قد يستهدفون شركات أميركية ومشغلين حيويين للبنية التحتية، لا سيما المؤسسات الدفاعية التي تمتلك أو تربطها علاقات بشركات إسرائيلية في مجالي البحوث والدفاع.

وفي بيان صدر بالتزامن مع التحذير، أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة الأمن القومي ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الدفاع وجناح الأمن الإلكتروني المدني التابع لوزارة الأمن الداخلي، إنه "بالرغم من عدم وجود مؤشرات حتى الآن على وجود حملة إلكترونية خبيثة منسقة مرتبطة بإيران، فإنه يتعين على المنظمات التأكد من أن دفاعاتها على أهبة الاستعداد".

وأضافت الوكالات في التحذير "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية للتوصل إلى حل دائم، قد تستمر الجهات الفاعلة الإلكترونية وجماعات القرصنة التابعة لإيران في ممارسة أنشطة إلكترونية خبيثة".

ولم يرصد الباحثون ولا المدافعون عن الأمن الإلكتروني في إسرائيل والولايات المتحدة حتى الآن سوى القليل من الأنشطة الإلكترونية المرتبطة بإيران ذات الأهمية عقب الحرب التي شنتها إسرائيل في 13 حزيران، والتي تلتها ضربات أميركية على منشآت نووية إيرانية في 22 من الشهر ذاته.