القطاع الغربي لـ"اليونيفيل": أجرينا 5700 عملية لدعم الجيش تشمل اكتشاف نحو 250 مخزن أسلحة

أشارت "​اليونيفيل​" إلى أنّ "القطاع الغربي لقوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (​UNIFIL​ SW)، بقيادة العميد نيكولا ماندوليزي، واصل مهمّته بتصميم لدعم أمن واستقرار المجتمعات المحليّة على طول الخط الأزرق".

وأوضحت في بيان، أنّ "منذ بداية الولاية العملياتيّة في شباط 2025، عزّز القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" من وجوده في منطقة المسؤوليّة، بفضل العمليّات الّتي نفّذتها الوحدات الإيطاليّة، الغانيّة، الأيرلنديّة، الكوريّة والماليزية، بتعاون وثيق مع ​الجيش اللبناني​ (LAF)".

ولفتت "اليونيفيل" إلى أنّ "في سياق عمليّاتي معقّد غير مستقر وديناميكي للغاية، أجرى القطاع الغربي أكثر من 5700 عمليّة لدعم الجيش اللّبناني، ممّا ضاعف وتيرة العمليّات مقارنةً بفترة ما قبل الصراع"، مبيّنةً أنّ "الدّعم المقدَّم شمل إعادة انتشار الجيش اللّبناني في أكثر من 120 موقعًا دائمًا، واكتشاف أكثر من 250 مخزنًا غير قانوني للأسلحة والذّخيرة، الّتي تمّ إبلاغ الجيش اللّبناني عنها على الفور".

وأكّدت أنّ "أفراد القطاع الغربي لليونيفيل يواصلون تقديم دعم حيوي للمجتمعات المحليّة، بما في ذلك تسهيل المهام الإنسانيّة". وذكرت أنّ "على وجه الخصوص، تمّ تنفيذ ما يلي: تقديم المساعدة الطبيّة في المناطق المأهولة داخل منطقة المسؤوليّة لنحو 2800 مريض مدني، وأكثر من مئة لقاء مع القادة الرّئيسيّين مع السّلطات المحليّة، أجراها قائد القطاع الغربي شخصيًّا، استطلاع أكثر من 400 كيلومتر من الطّرق في منطقة العمليّات، إزالة نحو مئة حاجز طريق لضمان حرّيّة الحركة، نحو 70 عمليّة عثور على ذخائر غير منفجرة (UXO)، 77 عمليّة تحديد لأسلحة وذخائر؛ و56 عمليّة تحديد أنفاق".

كما كشفت أنّ "بالتّوازي، أسفر الالتزام في مجال التّعاون المدني-العسكري (CIMIC) عن نتائج مهمّة، مع إنجاز أكثر من 1600 نشاط في مجالات الطب والتّعليم ومشاريع التبرّع، بتنسيق وتآزر كاملَين بين مقر قطاع "اليونيفيل" الغربي والوحدات التّابعة له".

وركّز العميد ماندوليزي في تصريح، على أنّ "النّتائج الّتي تحقّقت في هذه الأشهر هي ثمرة التزام مستمر، مشترك مع الوحدات المتعدّدة الجنسيّات وبالتّنسيق مع الجيش اللّبناني"، مشدّدًا على أنّ "كل نشاط، سواء كان عملياتيًّا أو إنسانيًّا، يستجيب لولايتنا: دعم الأمن والاستقرار على طول الخطّ الأزرق، وتقديم دعم حيوي للمجتمعات المحليّة، بما في ذلك تسهيل المهام الإنسانية. الالتزام فعل، لا كلمة. Commitment is an act not a word".