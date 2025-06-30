وزارة الصحة: فتح باب التقدم لمناقصة لشراء معدات لتجهيز مختبرات في مستشفيات حكومية

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ "فتح باب التقدّم لمناقصة عامّة لشراء مجموعة متكاملة من المعدّات المخبريّة وتجهيزات التّعقيم المتخصّصة، لتجهيز مختبرات في عدد من المستشفيات الحكوميّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه المناقصة تأتي في إطار الجهود المستمرّة التّي تبذلها الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحيّة المقدَّمة للمواطنين، وتعزيز قدرات ​المستشفيات الحكومية​ على تلبية الاحتياجات الطبيّة المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض ​البنك الدولي​".

ودعت الوزارة، جميع الشّركات والمؤسّسات المتخصّصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة الأنواع المطلوبة من المعدّات والتّجهيزات المخبريّة، إلى "الاطّلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنيّة المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقًا للأصول والإجراءات المحدَّدة، في مهلة تنتهي في الثّلاثين من شهر تمّوز المقبل".