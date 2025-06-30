اجتمع وزير الإعلام بول مرقص بوزير العدل عادل نصار، بعد استدعاء الصّحافيَّين بشارة شربل وكارين عبد النور إلى المباحث الجنائيّة، وخلصا بعد التّباحث إلى التّشديد على "ضمان الحرّيّات الإعلاميّة، مع الحفاظ على استقلاليّة القضاء".
كما اتصل مرقص بشربل، وتمّ التّأكيد على أنّ "محكمة المطبوعات هي المرجع الوحيد الّذي يبتّ بالدّعاوى المُقامة ضدّ الصّحافيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر مرقص اجتمع بنصار بعد استدعاء صحافيَين للمباحث الجنائية وتأكيد "ضمان الحريات الإعلامية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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