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الدكتور مصطفى حجازي أول ضيوف برنامج العالم غدا علي شاشة التليفزيون المصري

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الدكتور مصطفى حجازي أول ضيوف برنامج العالم غدا علي شاشة التليفزيون المصري

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 30 يونيو 2025 06:08 م

تستضيف الإعلامية ريهام الديب المفكر السياسى الدكتور مصطفى حجازى المستشار السابق لرئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

وذلك فى أولى حلقات برنامج (العالم غداً) على شاشة القناة الأولى المصرية الساعة العاشرة مساء اليوم .

يتحدث الدكتور حجازى عن البعد الفكرى والحضارى للثورة، ويعرض رؤيته الثقافية للتطورات السياسية فى مصر قبل وبعد الثورة، كما يتحدث عن الدور الوطنى للقوات المسلحة وعمق الارتباط بينها وبين الشعب.

يبث برنامج (العالم غداً) على شاشة القناة الأولى والفضائية يومياً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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