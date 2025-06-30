شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور مصطفى حجازي أول ضيوف برنامج العالم غدا علي شاشة التليفزيون المصري والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف الإعلامية ريهام الديب المفكر السياسى الدكتور مصطفى حجازى المستشار السابق لرئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

وذلك فى أولى حلقات برنامج (العالم غداً) على شاشة القناة الأولى المصرية الساعة العاشرة مساء اليوم .

يتحدث الدكتور حجازى عن البعد الفكرى والحضارى للثورة، ويعرض رؤيته الثقافية للتطورات السياسية فى مصر قبل وبعد الثورة، كما يتحدث عن الدور الوطنى للقوات المسلحة وعمق الارتباط بينها وبين الشعب.

يبث برنامج (العالم غداً) على شاشة القناة الأولى والفضائية يومياً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.