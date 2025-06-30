شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يحذف وصف حزب التجمع للحكومة بـ"نبت شيطانى" خلال مناقشة قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من الجدل الحاد أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، بعد أن أثار النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موجة من الاعتراضات داخل القاعة بسبب انتقاداته اللاذعة للحكومة متهما إياها مخالفة الأمانة السياسية، واصفا إياها بـ"النبت الشيطاني".

وأسفرت هذه التصريحات عن غضب الأغلبية البرلمانية، والحكومة التي طالبت بحذف العبارات المسيئة لمؤسسة وطنية.

الواقعة بدأت بمداخلة النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا: "نحن لسنا حزب ملاك أو مستأجرين، بل نمثل كل المصريين العرقانين الشقيانين، في الماضي والحاضر والمستقبل، أرفض مشروع القانون المعروض، وأرفض تقرير اللجنة الذي انحاز بشكل سافر إلى وجهة نظر الحكومة".

وإزاء اعتراض الأغلبية البرلمانية التي ثارت علي حديثة، طالب "مغاوري" من رئيس مجلس النواب، بالحماية مما وصفه بـ" الإجرام" والبلطجة" التي تحدث في الجلسة.

كلماته أثارت غضب الأغلبية تحت قبة البرلمان، مجددا ليقاطعه رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، قائلاً:" أرجو من النائب عدم الخروج عن قواعد الكلام، واعتذر عما ذكرته"، ليعقب النائب مطالبا باحترام الآخرين لرأيه في المقابل.

وواصل رئيس المجلس حديثه موجها كلامه للنائب مغاوري: أنت ممثل لهيئة برلمانية محترمة، أرجو الالتزام بقواعد الحديث وصلب الموضوع، هذا في صالحنا جميعا".

ودعا رئيس البرلمان إلى التهدئة، مؤكداً أن الجلسة المنعقدة اليوم تاريخية ويجب أن تثمر عن قانون متوازن يضمن مصالح الجميع من ملاك ومستأجرين، مشددا على ضرورة التركيز على مضمون النقاش.

وفي مداخلة أخرى، طالب مغاوري الأغلبية البرلمانية بتحكيم المصلحة الوطنية، متسائلا: "إذا كانت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء تؤكد أن مشكلة الإيجار القديم تتلاشى بشكل طبيعي، فلماذا هذه العجلة؟ ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر كي نفسخ عقده؟.

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا: "اسأل الحكومة الحالية التي تنقلب علي قوانين شرعتها سلطات تشريعية، هل أنت نبت شيطاني أم انقلاب علي حكومات سابقة، فلتسقط الحكومة وراء مشروع القانون، لا تشقوا قلب الوطن".

وقوبلت هذه التصريحات باستهجان مجددا من جانب نواب الأغلبية، الذين ضجوا داخل القاعة اعتراضا على أسلوب النائب، فضلا عن الحكومة.

وجاء رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، ممثلا عن الحكومة بقوة على اتهامات مغاوري، قائلا: "عيب جدا، أن تٌهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل، نحن نحترم جميع الآراء، الحكومة أيضا تعمل لصالح المؤجرين والمستأجرين، وتلتزم بالدستور واللائحة".

وقال "فوزي" إن ما قيل من أن الحكومة "نبت شيطاني" لا يليق، وغير مقبول تماما، مضيفا: "شغلت منصبي منذ نحو العام، ولم أرى خرقا واحدا للائحة مجلس النواب تحت القبة، اللائحة في مادتها 368 أوجبت علي عضو مجلس النواب احترام مؤسسات الدولة الدستورية، ولا يصح أبدا ما قيل، ويؤسفني حديث النائب عاطف، ووصفه للحكومة بأنها نبت شيطاني.. هذه الحكومة دستورية وتمارس عملها بمنتهي الدأب والجدية في ظل ظروف استثنائية.. ويأتي النائب ليسأل عن شرعية هذه الحكومة".

وطالب محمود فوزي، بحذف العبارات المسيئة من المضبطة، وأن المجلس له شأنه، وانتهى المجلس بالفعل على حذف العبارات التي اعتبرتها الحكومة مسيئة من المضبطة، مع تأكيد حرية الرأي داخل الإطار الدستوري واللائحي.