شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: انتهينا من جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن يبدي ترحيبه بانعقاد انتخابات مجلس الشيوخ التي تُعد محطةً أساسية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز مبدأ المشاركة السياسية، مؤكدا على أهمية هذه الانتخابات في تمثيل صوت الشعب والمساهمة في صياغة السياسات والتشريعات التي تخدم الصالح العام.

وأشاد في تصريح لـ"الخليج 365" بجهود الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، خاصة الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان سير الانتخابات بنزاهة وشفافية، بما يكفل حق المواطنين في التعبير الحر عن إرادتهم، داعيا جميع الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفاعلة في التصويت، انطلاقًا من حرصنا الجماعي على بناء مؤسسات قوية تُعبّر عن تطلعات الشعب وتُسهم في صنع مستقبل أفضل للوطن.

ولفت إلى أن الحزب أعلن عن استكمال استعداداته لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري في دعم الحياة النيابية وتعزيز المشاركة السياسية في مصر، في إطار حرص حزب مستقبل وطن على مواصلة أداء دوره الوطني والمجتمعي.

وأضاف أن الأمانة العامة للحزب، أنهت بالتنسيق مع أمانات المحافظات، جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية لخوض الانتخابات بكفاءة عالية، شملت إعداد الكوادر المرشحة، وتقديم برامج انتخابية واقعية تُلبي تطلعات المواطنين وتُعبر عن أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

كما أطلق الحزب سلسلة من الفعاليات واللقاءات الجماهيرية في مختلف المحافظات لشرح أهمية دور مجلس الشيوخ، وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، انطلاقًا من قناعة الحزب بأن المشاركة الشعبية هي الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات ونجاحها.

وأكد مساعد أمين عام حزب مستقبل وطن، أن الحزب سيواصل متابعة مجريات العملية الانتخابية عن كثب، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط التي تحكم هذا الاستحقاق الدستوري، داعيا كافة الأطراف إلى التنافس الشريف والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الإخلال بنزاهة الانتخابات أو المساس بوحدة الصف الوطني.

وتابع قائلا: "يؤكد مستقبل وطن التزامه الكامل بقواعد التنافس الديمقراطي وبما تقرره الهيئة الوطنية للانتخابات من ضوابط وإجراءات، داعيًا كل القوى الوطنية إلى التكاتف من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الذي يُعد أحد ركائز البناء المؤسسي للدولة المصرية الحديثة".