شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي يشكل لجنة لمقابلة المرشحين المحتملين على المقاعد الفردية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن الحزب شكّل لجنة من أعضائه لمقابلة المرشحين المحتملين على المقاعد الفردية من خارج الحزب، وذلك خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مشددًا على أن اختيار المرشحين سيتم وفقًا لمعايير صارمة، في مقدمتها الكفاءة والنزاهة، والإيمان بمكتسبات ثورة 30 يونيو، والقدرة على المنافسة الميدانية والتواصل الحقيقي مع المواطنين والتعبير عنهم.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب يفتح باب التنسيق والتحالف التكتيكي مع مرشحي الأحزاب الأخرى في بعض الدوائر، مشيرًا إلى أن الأفضلية ستكون للشباب في حال تساوت إمكانات المرشحين.

وأكد رئيس حزب الوعي أن الحزب يعمل على التواجد الفعّال في كل المحافظات، والتغلغل وسط المواطنين، والتعبير عن طموحاتهم والسعي لتحقيقها، عبر انتقاء القيادات الطبيعية في القرى والنجوع والمراكز، بما يعزز قنوات التواصل مع الجماهير.

وأشار "عادل" إلى أن حزب الوعي سيكون له لافتة انتخابية في كل مكان تتوافر فيه كوادر قادرة على تمثيل الحزب، لافتًا إلى أن الحزب سيطرح برنامجه المتطور على الشعب المصري في كل ربوع البلاد، وسيراعي في اختياراته للمرشحين قدرتهم على تقديم الخدمات المحلية، والممارسة الفاعلة لأدوار الرقابة والتشريع، وصياغة السياسات العامة التي تعبر عن توجهات الحزب.

وأضاف أن الحزب يتفهم طبيعة مجلس الشيوخ، التي تميل إلى الدراسات والصياغات التحليلية، ويُعِدّ حاليًا مجموعة من المساعدين البرلمانيين المؤهلين لدعم النواب الفائزين ومساعدتهم في أداء أدوارهم على الوجه الأكمل.