شكرا لقرائتكم خبر عن العربي للعدل والمساواة: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن وأسقطت كابوس الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم خالد السيد علي، رئيس حزب "العربي للعدل والمساواة"، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة الشعبية التي سطّر فيها المصريون واحدة من أعظم لحظات التاريخ الوطني، حين خرجوا بالملايين في مشهد مهيب لاستعادة هوية الدولة وإنهاء حكم جماعة استبدّت بالشعب وسعت لاختطاف الوطن.

وأكد رئيس الحزب أن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها بهذه المناسبة جاءت معبرة بصدق عن وجدان الشعب، وعاكسة لإرادة وطنية لا تلين، مفعمة بالإصرار على استكمال مسيرة بناء الدولة القوية والعصرية، رغم كل ما واجهته وتواجهه مصر من تحديات داخلية وإقليمية. لقد تحدث الرئيس كقائد مُلهم يدرك حجم المسؤولية، ويثق في قدرات المصريين على صون وطنهم والدفاع عنه ضد أي تهديدات.

وأضاف خالد السيد علي أن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط لحظة إنقاذ، بل كانت بداية لمرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والاستقرار والتنمية، مشددًا على أن هذه الثورة كشفت الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية، التي مارست أبشع صور الخيانة والدمار، وسعت لتقسيم المجتمع وبث الفتنة، بل وتآمرت على الجيش والشرطة، وارتكبت جرائم عنف ممنهجة في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار رئيس حزب "العربي للعدل والمساواة" إلى أن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية بعد 30 يونيو ستظل وصمة عار في تاريخها، من تفجيرات الكنائس وأقسام الشرطة إلى محاولات الاغتيال وبث الفوضى، مشددًا على أن يقظة الشعب المصري، ووعي مؤسسات الدولة، على رأسها القوات المسلحة والشرطة، حالت دون سقوط الدولة في براثن الفوضى.

ودعا خالد السيد علي جموع المصريين إلى التكاتف خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والإنتاج من أجل بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الشعب الذي أنقذ بلاده في 30 يونيو، قادر على مواجهة كل التحديات والانتصار فيها من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.