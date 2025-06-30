شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو: أعادت للوطن قراره وأثبتت صمود شعبه والان مع تفاصيل الخبر

هنأت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشعب المصري العظيم وقيادته السياسية الرشيدة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي أعادت للوطن قراره المستقل وصانت هويته وحمت مقدراته من محاولات العبث والانقسام.

وأكدت النائبة أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا خالدًا لإرادة المصريين الواعية وصمودهم في الدفاع عن دولتهم وهويتهم، بعدما خرج ملايين المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ليؤكدوا رفضهم لأي جماعة تسعى لاختطاف الوطن أو هدم مؤسساته.

وأوضحت أن هذه الثورة العظيمة مهدت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة، القائمة على العدالة والمواطنة وتكافؤ الفرص، وأن ما تحقق من إنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل ثمرة هذا اليوم التاريخي، حيث استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية وتقدمت في مختلف المجالات بخطى ثابتة وواثقة.

وشددت النائبة مرثا محروس على استمرار دعمها الكامل لمسيرة البناء والتنمية، والعمل الدائم داخل مجلس النواب على سن التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتدعم جهود الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل يليق بأبناء هذا الوطن.

واختتمت بقولها: «أدعو الله أن يحفظ مصرنا الغالية قيادةً وشعبًا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، لتظل مصر وطنًا قويًا رائدًا قادرًا على مواجهة كل التحديات».