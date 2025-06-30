شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم والان مع تفاصيل الخبر

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وبمناسبة طلب المجلس من الحكومة ببيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم، طالب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، منح مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن الحكومة من إنهاء البيان وتقديمه إلى المجلس.

وعقب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، متسائلا: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة.

الأمر الذي رد عليه الوزير مؤكدا التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناءً على طلب المجلس وسيتم تقديمه صباح باكر.