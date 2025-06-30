شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية أثناء مناقشة الإيجار القديم: يوجد وحدات إيجارها أقل من سعر كيس سكر والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم من التشريعات المسكوت عنها لسنوات طويلة، خاصة وأنها تتحدث عن طرفين، المالك والمستاجر، وكلاهما مصريين، ومن ثم جاء تشريع الحكومة لينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وتابعت المزلاوي، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الساكت عن الحق شيطان أخرس، نحن أمام إيجار شهرى لا يتجاوز سعره ثمن كيس سكر، مع الأخذ فى الاعتبار غير القادرين، وتوفير وحدات بديلة لغير القادرين، ومراعاة على وجه الخصوص محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، لأنهم أكثر المحافظات التى يوجد بها وحدات إيجار قديم".