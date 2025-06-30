استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​رائد عبد الله​ في مكتبه بثكنة المقر العام، القائد الجديد لقوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (UNIFIL) اللّواء DIODATO ABAGNARA، في زيارةٍ جرى خلالها البحث في سبل تعزيز التّعاون والتّنسيق، كما جرى التّداول في الأوضاع الأمنيّة في البلاد؛ لا سيّما عند الحدود الجنوبيّة.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير الأمن الداخلي بحث مع القائد الجديد لليونيفيل بالأوضاع الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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