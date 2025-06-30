مطر: ليكن للمغتربين صوت مسموع بآليات صنع القرار والانتخاب عبر إشراكهم باختيار النواب الـ128

شدّد النّائب ​إيهاب مطر​ على أنّ "موقفي واضح وقاطع، عبّرت عنه بالتّوقيع على العريضة النّيابيّة المعترضة على تعليب "الكنز الإغترابي" بستّة مقاعد لا تسمن ولا تفيد إلّا في زيادة حصص الأحزاب المهيمنة، وكذلك بالتّوقيع على اقتراح القانون المعني بتصويت الاغتراب للـ128 مقعدًا في الدّاخل".

وأشار في تصريح، إلى "أنّني سبق أن عبّرت، وانطلاقًا من تجربتي المزدوجة الاغترابيّة والنّيابيّة، عن رفضي التّعامل مع الاغتراب، الّذي شكّل على الدّوام مصدر ثروة وطنيّة، بحسابات ضيّقة تحصر علاقة جزء حيوي من الشّعب اللّبناني خارج الوطن، بمقاعد تشريعيّة محدودة التّأثير أشبه بالتّمثيل التّشريفي".

ولفت مطر إلى "أنّنا نطالب دائمًا بتمتين أواصر العلاقة بين ​لبنان​ المقيم ولبنان المغترب، فيكون للمغتربين صوت مسموع في آليّات صنع القرار والانتخاب مثل كل اللّبنانيّين، عبر إشراكهم في اختيار ممثّلي الأمّة الـ128"، مؤكّدًا أنّ "علينا إشراك المغتربين على أوسع نطاق ممكن، لينخرطوا أكثر فأكثر في الشّأن الوطني، فيكونون قيمةً مضافةً بما يملكون من معارف وتجارب، لا أن نجعلهم "حصّة" تتناتشها قوى مهيمنة؛ فتضيع جدواها في مهب التّجاذبات الصّغيرة".