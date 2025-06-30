الدفاع المدني أنقذ شخصين من الغرق قبالة خليج جونية

عملت وحدة ال​إنقاذ​ البحري في الدفاع المدني على إنقاذ شخصين من الغرق بسبب إرتفاع الأمواج كانا يمارسان هواية السباحة قبالة خليج جونية ونقلتهما إلى الشاطىء وهما بصحة جيدة.

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