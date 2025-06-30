التقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه في المديرية، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد وعرض معه المستجدات على الساحة الإقليمية.
كما التقى اللواء شقير القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى لبنان السيد محمد رضا الحسيني وبحثا في العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء شقير استقبل السفير الأردني والقائم بالاعمال العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.