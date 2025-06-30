أفادت قناة "المنار" أنّ المجموعة التي جرى توقيفها في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، تبيّن بعد فحص هواتف أفرادها وجود علاقة عضوية بتنظيم "​داعش​"، إضافة إلى استخدامهم تطبيقًا خاصًا للتواصل مع جهاز الموساد.

كانت هذه تفاصيل خبر المنار: المجموعة التي تم توقيفها في برج البراجنة مرتبطة عضويا بتنظيم داعش ولديها تواصل مع الموساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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