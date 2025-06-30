قائد الجيش استقبل السفير البنغلادشي وبحث الأوضاع العامة مع بقرادونيان والحناوي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير البنغلادشي في ​لبنان​ Jubayer Salehin Major General، وتم عرض آخر المستجدات. كما استقبل النائب هاغوب بقرادونيان ثم الوزير السابق عبد المطلب الحناوي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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