حلاوي استجوب مستشار أمين سلام بدعوى اختلاس وتبييض أموال ويستجوب نقيب خبراء المحاسبة غدًا

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي استجوب مستشار وزير الاقتصاد والتّجارة السّابق أمين سلام، فادي تميم، في الدّعوى المقامة ضدّه مع الوزير وآخرين بشبهة "اختلاس أموال عامّة والتّزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، ولم يَتّخذ قرارًا بتوقيفه أو تركه بسند إقامة؛ بانتظار استجواب باقي المدعى عليهم".
وأشارت إلى أنّ "القاضي حلاوي استمع أيضًا إلى إفادة شاهدَين في القضيّة، ومن المقرَّر أن يستجوب غدًا الثّلثاء نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود المدّعى عليه أيضًا، وإلى ممثّلين عن شركات التّأمين كشهود".
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