انتخاب 3 رؤساء اتحادات بلديات ونوابهم في محافظة بعلبك الهرمل

جرى في مركز محافظة بعلبك الهرمل في بعلبك، انتخاب ثلاثة رؤساء اتحادات بلديّات ونوّابهم، بإشراف المحافظ بشير خضر، ومواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وبحضور رؤساء وممثّلي البلديّات ضمن نطاق كل اتحاد.
وقد فاز زياد علي طليس برئاسة اتحاد بلديّات جنوب بعلبك، وانتُخب ربيع ميشال الخوري نائبًا له.
كما انتُخب علي حسين عساف رئيسًا لاتحاد بلديّات الشلال، والياس طانيوس بو خليل نائبًا له.
وفاز عباس مسلم العزير برئاسة اتحاد بلديّات غربي بعلبك، فيما انتُخب فيصل محمد الحاج سليمان نائبًا للرّئيس.
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