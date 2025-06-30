ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخطرت جامعة "هارفارد" بأن تحقيقا أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي بسبب طريقة تعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن رسالة موجهة إلى رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر اليوم "عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية".
واوضح ترامب إنه يحاول فرض التغيير في هارفارد وغيرها من الجامعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة لأنه يعتقد أنها أصبحت أسيرة "الفكر" اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تتهم جامعة هارفارد بانتهاك حقوق الطلاب المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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