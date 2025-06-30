متحدث باسم القضاء الإيراني: 935 قتيلًا جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران بينهم 38 طفلًا

أعلن المتحدّث باسم السّلطة القضائيّة ال​إيران​يّة أصغر جهانغير، أنّ عدد القتلى الّذين تمّ التّعرّف عليهم حتّى الآن، جرّاء الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، بلغ 935 شخصًا، مشيرًا إلى أنّ من بينهم 38 طفلًا و102 امرأة، بينهن عدد من الحوامل.

وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "العدو الصّهيوني، وبدعم مباشر من الولايات المتّحدة الأميركيّة، سَفك دماء قرابة ألف مواطن إيراني"، مشددًا على أنّ "هذا الهجوم يعكس تكرارًا لخطأ تاريخي ارتكبه الكيان الصهيوني، والّذي سيدفع ثمنه بلا شك". ولفت إلى أنّ "القوّات المسلّحة الإيرانيّة ردّت عليه بحزم".