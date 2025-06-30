أعلن المتحدّث باسم السّلطة القضائيّة الإيرانيّة أصغر جهانغير، أنّ عدد القتلى الّذين تمّ التّعرّف عليهم حتّى الآن، جرّاء الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، بلغ 935 شخصًا، مشيرًا إلى أنّ من بينهم 38 طفلًا و102 امرأة، بينهن عدد من الحوامل.
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "العدو الصّهيوني، وبدعم مباشر من الولايات المتّحدة الأميركيّة، سَفك دماء قرابة ألف مواطن إيراني"، مشددًا على أنّ "هذا الهجوم يعكس تكرارًا لخطأ تاريخي ارتكبه الكيان الصهيوني، والّذي سيدفع ثمنه بلا شك". ولفت إلى أنّ "القوّات المسلّحة الإيرانيّة ردّت عليه بحزم".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم القضاء الإيراني: 935 قتيلًا جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران بينهم 38 طفلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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