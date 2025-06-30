"سرايا القدس": دمرنا مع القسام دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس

أعلنت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "دمرنا مع كتائب القسام بعبوة ثاقب دبابة ميركافا صهيونية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس".

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