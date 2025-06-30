"أفاد": إجلاء أكثر من 50 ألف شخص جراء الحرائق في تركيا

أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث "أفاد"، عن "​إجلاء​ أكثر من 50 ألف شخص إثر حرائق غابات طالت خصوصا محافظات إزمير ومانيسا (الغرب) وهاتاي (جنوب شرق)". وجاء في منشور للوكالة على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "أكثر من 50 ألف مواطن في 41 بلدة نقلوا موقتا إلى مناطق آمنة".

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