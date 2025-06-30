وزير الخزانة الأميركي يحذر من مواجهة دول رسوما أعلى بعد مهلة 9 تموز حتى إذا كانت تتفاوض بحسن نية

حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من احتمال مواجهة بعض الدول رسوما جمركية أعلى كثيرا في التاسع من تموز حتى إذا كانت تتفاوض بحسن نية، مضيفا أن أي تمديدات محتملة ستكون متروكة للرئيس دونالد ترامب.
واوضح بيسنت، الذي طرح في وقت سابق فكرة التفاوض على التمديدات، لتلفزيون "بلومبرغ" إنه يتوقع أن تكون هناك "موجة" من الاتفاقات التجارية التي تسبق المهلة المحددة في التاسع من تموز، وبعد ذلك من المقرر أن تعود نسب الرسوم الأميركية على البضائع من عدد من الدول إلى النسب التي أعلنها ترامب في الثاني من نيسان والتي تتراوح بين 11 و50 بالمئة.
وأضاف "لدينا دول تتفاوض بحسن نية، ولكن يجب أن تدرك أنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بسبب تعنتها، فقد نعود إلى مستويات الثاني من أبريل. وأتمنى ألا يحدث ذلك".
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