منظمة التعاون الإسلامي تعزي السودان في حادثة انهيار منجم للذهب في شرق البلاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية السودان، ولجميع أسر المتوفين والمصابين إثر انهيار منجم للذهب في شرق السودان.

وأكّدت الأمانة العامة تضامنها وتعاطفها وتعازيها مع حكومة وشعب السودان، خصوصًا أسر الضحايا، في هذا المصاب الجلل, متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل.

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