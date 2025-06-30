الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، بشكل عاجل مع اقتراب منخفض جوي شديد من سواحل ولاية نيو ساوث ويلز، متوقعةً أن يؤثّر المنخفض بشكل مباشر على مناطق واسعة من الولاية خلال الأيام المقبلة.

وتبدأ التأثيرات مساء اليوم على الساحل الشمالي الأوسط، قبل أن تبلغ ذروتها غدًا بمدينة سيدني، ويُتوقع هطول أمطار غزيرة تصل إلى (90) ملم خلال الـ24 ساعة، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى (125) كم/ساعة.

وأُصدرت الهيئة تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في عدد من الخليج 365، بينها هاوكسبري-نيبيان، جورجس، وساحل سيدني، وسط دعوات من خدمات الطوارئ للسكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا الخليج 365 من بيغا إلى كوفز هاربور.

وتُعدُّ هذه العاصفة الأقوى منذ عام 2022، مما يثير مخاوف من اضطرابات محتملة بالبنية التحتية والخدمات الحيوية في الولاية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط